Макарычева (Рожкова) Валентина Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.05.1949
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1949
Отец: Рожков Федор Максимович
Мать: Улюшева Дарья Петровна
Рождение ребёнка
02.10.1969
Сын: Макарычев Олег Владимирович
Отец ребёнка: Макарычев Владимир Викторович
Рождение ребёнка
20.04.1976
Сын: Макарычев Вячеслав Владимирович
Отец ребёнка: Макарычев Владимир Викторович