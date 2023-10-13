Макарычева (Рожкова) Валентина Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМакарычева (Рожкова) Валентина Федоровна

Макарычева (Рожкова) Валентина Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.05.1949

Пол

Женский

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1949

Отец: Рожков Федор Максимович

Мать: Улюшева Дарья Петровна

Рождение ребёнка
02.10.1969

Сын: Макарычев Олег Владимирович

Отец ребёнка: Макарычев Владимир Викторович

Рождение ребёнка
20.04.1976

Сын: Макарычев Вячеслав Владимирович

Отец ребёнка: Макарычев Владимир Викторович

Мы используем куки для улучшения работы сайта.