Умар Булкъагович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Умар Булкъагович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

БА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Булкъаг

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сулсакъ

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Байсолт

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Еси

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Къукъча Умарович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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