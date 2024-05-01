Абрашин Алексей Михайлович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Абрашин Алексей Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Абрашин Эрик Алексеевич

Мать ребёнка: Абрашина (Селифанова) Ксения Викторовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Абрашин Роберт Алексеевич

Мать ребёнка: Абрашина (Селифанова) Ксения Викторовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Абрашина (Селифанова) Ксения Викторовна

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