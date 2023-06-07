Васса Андреянова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васса Андреянова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1795

Дата смерти

Между 1824 и 1834

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Вычислено 1824 г.р.

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1795

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1824

Сын: Терентий Тихонов

Отец ребёнка: Терещенков Тихон Васильев

Вишенки, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Терещенков Тихон Васильев

Вишенки, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Московская губ., Рузский у., дер. Вишенки
Работа или профессия
Неизвестно
Крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Вишенки, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Московская губ., Рузский у., дер. Вишенки
Смерть
Между 1824 и 1834
Вишенки, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Московская губ., Рузский у., дер. Вишенки