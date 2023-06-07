Васса Андреянова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1795
Дата смертиМежду 1824 и 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1795
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1824
Сын: Терентий Тихонов
Отец ребёнка: Терещенков Тихон Васильев
Бракосочетание
Неизвестно
Московская губ., Рузский у., дер. Вишенки
Работа или профессия
Неизвестно
Крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Московская губ., Рузский у., дер. Вишенки
Смерть
Между 1824 и 1834
Московская губ., Рузский у., дер. Вишенки