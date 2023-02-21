Большев Петр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Большев Петр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Большев Савва

Мать: Большева Пелагея Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Большева (смирнова) Елена Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Большева (смирнова) Елена Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Большев Глеб

Мать ребёнка: Екатерина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Екатерина

Смерть
Неизвестно
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