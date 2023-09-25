Новикова Екатерина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.03.1930
Сын: Замятин Василий Александрович
Отец ребёнка: Замятин Александр Иванович
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Анна Александровна
Отец ребёнка: Замятин Александр Иванович
Рождение ребёнка
?.06.1932
Сын: Замятин Александр Александрович
Отец ребёнка: Замятин Александр Иванович
Рождение ребёнка
?.02.1937
Дочь: Лашина Нина Александровна
Отец ребёнка: Замятин Александр Иванович
Рождение ребёнка
?.06.1939
Дочь: Капиталлина Александровна
Отец ребёнка: Замятин Александр Иванович
Смерть
Неизвестно