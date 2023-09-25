Новикова Екатерина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новикова Екатерина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Новиков Василий Ефимович

Мать: Гачегова Анастасия Петровна

Рождение ребёнка
01.03.1930

Сын: Замятин Василий Александрович

Отец ребёнка: Замятин Александр Иванович

Рождение ребёнка
1931

Дочь: Анна Александровна

Отец ребёнка: Замятин Александр Иванович

Рождение ребёнка
?.06.1932

Сын: Замятин Александр Александрович

Отец ребёнка: Замятин Александр Иванович

Рождение ребёнка
?.02.1937

Дочь: Лашина Нина Александровна

Отец ребёнка: Замятин Александр Иванович

Рождение ребёнка
?.06.1939

Дочь: Капиталлина Александровна

Отец ребёнка: Замятин Александр Иванович

Смерть
Неизвестно

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