Корочкова (Старкова) Валентина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корочкова (Старкова) Валентина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.06.1929

Дата смерти

02.09.2016

Пол

Женский

Отец

1891 г.р.

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности
1956 г.р.

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1929

Отец: Старков Иван

Мать: Старкова ?

Рождение ребёнка
16.12.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Корочков Евгений Иванович

Рождение ребёнка
11.09.1956

Сын: Корочков Сергей

Отец ребёнка: Корочков Евгений Иванович

Смерть
02.09.2016
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Струпна, Зарайск, Московская область
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