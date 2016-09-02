Корочкова (Старкова) Валентина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.06.1929
Дата смерти02.09.2016
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1929
Отец: Старков Иван
Мать: Старкова ?
Рождение ребёнка
16.12.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Корочков Евгений Иванович
Рождение ребёнка
11.09.1956
Сын: Корочков Сергей
Отец ребёнка: Корочков Евгений Иванович
Смерть
02.09.2016
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Струпна, Зарайск, Московская область