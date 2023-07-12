Филина Наталья Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Павел
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.06.1875
Дочь: Большакова Анна Тимофеевна
Отец ребёнка: Филин Тимофей Николаевич
Путятино, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно