Филина Наталья Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филина Наталья Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Павел

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.06.1875

Дочь: Большакова Анна Тимофеевна

Отец ребёнка: Филин Тимофей Николаевич

Путятино, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филин Тимофей Николаевич

Смерть
Неизвестно