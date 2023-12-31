(Седунова) Евдокия Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1894
Дата смерти02.02.1912
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
04.02.1911
Смерть
02.02.1912
Рождение ребёнка
19.10.1912
Сын: Ходаков Александр Миайлов
Отец ребёнка: Ходаков Михаил Макаров
Рождение ребёнка
24.10.1916
Дочь: Евгения Михайловна
Отец ребёнка: Ходаков Михаил Макаров
Рождение ребёнка
24.10.1916
Отец ребёнка: Ходаков Михаил Макаров