(Седунова) Евдокия Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Седунова) Евдокия Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1894

Дата смерти

02.02.1912

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1894

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
04.02.1911

Муж: Ходаков Михаил Макаров

Смерть
02.02.1912
Смоленщина, Иркутский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
19.10.1912

Сын: Ходаков Александр Миайлов

Отец ребёнка: Ходаков Михаил Макаров

Рождение ребёнка
24.10.1916

Дочь: Евгения Михайловна

Отец ребёнка: Ходаков Михаил Макаров

Смоленщина, Иркутский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
24.10.1916

Сын: Ходаков Михаил Миайлов

Отец ребёнка: Ходаков Михаил Макаров

Смоленщина, Иркутский муниципальный район, Иркутская область
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