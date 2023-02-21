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Есаков Пётр Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1734

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1734

Отец: Есаков Иван Григорьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1769

Дочь: Надежда Петровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1773

Дочь: Татьяна Петровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1775

Дочь: Мавра Петровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1776

Дочь: Аграфена Петровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1776

Сын: Есаков Пётр Петрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1779

Сын: Есаков Иван Петрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1782

Сын: Есаков Павел Петрович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Есакова Евдокия Ивановна

Смерть
Неизвестно
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