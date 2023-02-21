Есаков Пётр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1734
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1734
Отец: Есаков Иван Григорьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1769
Дочь: Надежда Петровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1773
Дочь: Татьяна Петровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1775
Дочь: Мавра Петровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1776
Дочь: Аграфена Петровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1776
Сын: Есаков Пётр Петрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1779
Сын: Есаков Иван Петрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1782
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Есакова Евдокия Ивановна
Смерть
Неизвестно