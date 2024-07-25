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Тайлашев Анисим Алексеевич

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Место рождения

Тугулино, Томский округ, Сибирский край

Дата рождения

28.02.1870

Дата смерти

1955

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1870

Отец: Тайлашев Алексей Николаевич

Мать: Кривошеина Татьяна Ивановна

Тугулино, Томский округ, Сибирский край
По данным из МК: Дата рождения 12 февраля 1881 г. Дата крещения 15 февраля 1881 г. Имя при рождении: Онисим https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:65FG-GPJF
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тайлашев Пётр Анисимович

Мать ребёнка: Тайлашева Екатерина Петровна

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Тайлашева Анна Анисимовна

Мать ребёнка: Тайлашева Екатерина Петровна

Тугулино, Томский округ, Сибирский край
По данным сайта bes.memo - 1911 г.р.
Рождение ребёнка
03.12.1915

Сын: Тайлашев Анатолий Анисимович

Мать ребёнка: Тайлашева Екатерина Петровна

Тугулино, Томский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
25.02.1917

Сын: Тайлашев Степан Анисимович

Мать ребёнка: Тайлашева Екатерина Петровна

Тугулино, Томский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1920

Сын: Тайлашев Флегонт Анисимович

Мать ребёнка: Тайлашева Екатерина Петровна

Смерть
1955
Усть-Васюган, Томский округ, Сибирский край

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