Тайлашев Анисим Алексеевич
Место рождения
Дата рождения28.02.1870
Дата смерти1955
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1870
По данным из МК: Дата рождения 12 февраля 1881 г. Дата крещения 15 февраля 1881 г. Имя при рождении: Онисим https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:65FG-GPJF
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Тайлашева Екатерина Петровна
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Тайлашева Анна Анисимовна
Мать ребёнка: Тайлашева Екатерина Петровна
По данным сайта bes.memo - 1911 г.р.
Рождение ребёнка
03.12.1915
Сын: Тайлашев Анатолий Анисимович
Мать ребёнка: Тайлашева Екатерина Петровна
Рождение ребёнка
25.02.1917
Сын: Тайлашев Степан Анисимович
Мать ребёнка: Тайлашева Екатерина Петровна
Рождение ребёнка
1920
Сын: Тайлашев Флегонт Анисимович
Мать ребёнка: Тайлашева Екатерина Петровна
Смерть
1955
Усть-Васюган, Томский округ, Сибирский край