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Иван Васильев

Место рождения

Взвоз, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1822 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822 ст.

Отец: Василий Иванов

Мать: Дарья Иванова

Взвоз, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Раскольник
Рождение ребёнка
03.10.1844 ст.

Сын: Андрей Иванов

Мать ребёнка: Акулина Гаврилова

Взвоз, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Раскольник
Рождение ребёнка
28.07.1848 ст.

Сын: Кирьян Иванов

Мать ребёнка: Акулина Гаврилова

Взвоз, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Раскольник
Рождение ребёнка
01.01.1851 ст.

Сын: Василий Иванов

Мать ребёнка: Акулина Гаврилова

Взвоз, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Раскольник
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акулина Гаврилова

Смерть
Неизвестно
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