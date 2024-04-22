Иван Васильев
Место рождения
Дата рождения1822 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822 ст.
Отец: Василий Иванов
Мать: Дарья Иванова
Раскольник
Рождение ребёнка
03.10.1844 ст.
Сын: Андрей Иванов
Мать ребёнка: Акулина Гаврилова
Раскольник
Рождение ребёнка
28.07.1848 ст.
Сын: Кирьян Иванов
Мать ребёнка: Акулина Гаврилова
Раскольник
Рождение ребёнка
01.01.1851 ст.
Сын: Василий Иванов
Мать ребёнка: Акулина Гаврилова
Раскольник
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Акулина Гаврилова
Смерть
Неизвестно