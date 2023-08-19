Липина (Филимошкина) Прасковья Тихоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Липина (Филимошкина) Прасковья Тихоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Филимошкин Тихон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ефимова (Липина) Нина Владимировна

Отец ребёнка: Липин Владимир Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шершукова (Филимошкина) Евдокия Тихоновна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Липина Анна Владимировна

Отец ребёнка: Липин Владимир Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Липин Василий Владимирович

Отец ребёнка: Липин Владимир Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Липин Константин Владимирович

Отец ребёнка: Липин Владимир Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Черноусова (Липина) Валентина Владимировна

Отец ребёнка: Липин Владимир Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Липин Владимир Дмитриевич

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