Липина (Филимошкина) Прасковья Тихоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Филимошкин Тихон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ефимова (Липина) Нина Владимировна
Отец ребёнка: Липин Владимир Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шершукова (Филимошкина) Евдокия Тихоновна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Липина Анна Владимировна
Отец ребёнка: Липин Владимир Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Липин Василий Владимирович
Отец ребёнка: Липин Владимир Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Липин Константин Владимирович
Отец ребёнка: Липин Владимир Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Черноусова (Липина) Валентина Владимировна
Отец ребёнка: Липин Владимир Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно