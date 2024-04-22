Ванюшкина (Лукьянова) Ненила Ивановна
Место рождения
Дата рождения1900
Дата смерти1985
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: Лукьяновъ Иванъ Матвѣевъ
Мать: ?
Рождение ребёнка
13.11.1922
Сын: Ванюшкин Николай Петрович
Отец ребёнка: Ванюшкин Петр Ивановичъ
Рождение ребёнка
10.02.1927
Дочь: Петрунина Татьяна Петровна
Отец ребёнка: Ванюшкин Петр Ивановичъ
Рождение ребёнка
1934
Отец ребёнка: Ванюшкин Петр Ивановичъ
Рождение ребёнка
25.05.1938
Сын: Внюшкин Александр Петрович
Отец ребёнка: Ванюшкин Петр Ивановичъ
Рождение ребёнка
1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ванюшкин Петр Ивановичъ
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1985
Митино, Всехсвятская волость, Московский уезд
Митинское кладбище