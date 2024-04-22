Ванюшкина (Лукьянова) Ненила Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ванюшкина (Лукьянова) Ненила Ивановна

Место рождения

Дворики, Касимовский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1900

Дата смерти

1985

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Лукьяновъ Иванъ Матвѣевъ

Мать: ?

Дворики, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
13.11.1922

Сын: Ванюшкин Николай Петрович

Отец ребёнка: Ванюшкин Петр Ивановичъ

Дворики, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
10.02.1927

Дочь: Петрунина Татьяна Петровна

Отец ребёнка: Ванюшкин Петр Ивановичъ

Дворики, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1934

Сын: Ванюшкин Федор Петрович

Отец ребёнка: Ванюшкин Петр Ивановичъ

Дворики, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
25.05.1938

Сын: Внюшкин Александр Петрович

Отец ребёнка: Ванюшкин Петр Ивановичъ

Дворики, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ванюшкин Петр Ивановичъ

Дворики, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ванюшкин Петр Ивановичъ

Смерть
1985
Митино, Всехсвятская волость, Московский уезд
Митинское кладбище
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