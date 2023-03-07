Харина Степанида Артемьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1811
Дата смертиПосле 1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1811
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1837
Дочь: Агафья Пахомова
Отец ребёнка: Харин Пахом Денисов
Рождение ребёнка
Около 1843
Дочь: Настасья Пахомова
Отец ребёнка: Харин Пахом Денисов
Рождение ребёнка
Около 1846
Сын: Харин Евтей Пахомов
Отец ребёнка: Харин Пахом Денисов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Харин Пахом Денисов
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1850