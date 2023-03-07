Харина Степанида Артемьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Харина Степанида Артемьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1811

Дата смерти

После 1850

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1809 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1837

Дочь: Агафья Пахомова

Отец ребёнка: Харин Пахом Денисов

Наумовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1843

Дочь: Настасья Пахомова

Отец ребёнка: Харин Пахом Денисов

Наумовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1846

Сын: Харин Евтей Пахомов

Отец ребёнка: Харин Пахом Денисов

Наумовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Харин Пахом Денисов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Наумовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1850
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