Василиса Логиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Василиса Логиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1749

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1744 г.р.

Дети

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пётр Евдокимович

Рождение ребёнка
1775

Сын: Стефан Петрович

Отец ребёнка: Пётр Евдокимович

Рождение ребёнка
1776

Дочь: Авдотья Петровна

Отец ребёнка: Пётр Евдокимович

Рождение ребёнка
1779

Дочь: Варвара Петровна

Отец ребёнка: Пётр Евдокимович

Смерть
Неизвестно

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