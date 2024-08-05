Василиса Логиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1749
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пётр Евдокимович
Рождение ребёнка
1775
Сын: Стефан Петрович
Отец ребёнка: Пётр Евдокимович
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Авдотья Петровна
Отец ребёнка: Пётр Евдокимович
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Варвара Петровна
Отец ребёнка: Пётр Евдокимович
Смерть
Неизвестно