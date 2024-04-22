Бабин Афанасий Григорьевич
Место рождения
Дата рождения03.07.1809 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1809 ст.
Отец: Бабин Григорий Исаевич
Мать: Бабина Акулина Яковлевна
Метрические записи о родившихся, бракосочетавшихся и умерших в станицах Донской, Ново-Московской, селе Пелагиады Ставропольского уезда и селе Петровском Александровского уезда за 1809 год. https://rod... Показать все
Смерть
Неизвестно