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Бабин Афанасий Григорьевич

Место рождения

Пелагиада, Шпаковский муниципальный район, Ставропольский край

Дата рождения

03.07.1809 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1784 г.р.

Мать

Вычислено 1784 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1809 ст.

Отец: Бабин Григорий Исаевич

Мать: Бабина Акулина Яковлевна

Пелагиада, Шпаковский муниципальный район, Ставропольский край
Метрические записи о родившихся, бракосочетавшихся и умерших в станицах Донской, Ново-Московской, селе Пелагиады Ставропольского уезда и селе Петровском Александровского уезда за 1809 год. https://rod... Показать все
Смерть
Неизвестно
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