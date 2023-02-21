Корнев Павел Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.06.1914
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
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Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1914
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
15.02.1938
Мать ребёнка: Щипанова Анна Игнатьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Щипанова Анна Игнатьевна
Смерть
Неизвестно