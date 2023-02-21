Корнев Павел Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корнев Павел Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.06.1914

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

1914 г.р.

Дети

Добавил:

ОТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1914

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
15.02.1938

Сын: Щипанов Виктор Павлович

Мать ребёнка: Щипанова Анна Игнатьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щипанова Анна Игнатьевна

Смерть
Неизвестно
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