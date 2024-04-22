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Шуляев Андрей Анатольевич
Шуляев Андрей Анатольевич
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Древо
Место рождения
Иваново
, Иваново, Ивановская область
Дата рождения
1953
Дата смерти
2005
Пол
Мужской
Отец
Шуляева Анатолий Павлович
1920 г.р.
Мать
Шуляева (Мадригель) Нина Гаврииловна
1923 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ПМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1953
Отец:
Шуляева Анатолий Павлович
Мать:
Шуляева Нина Гаврииловна
Иваново
, Иваново, Ивановская область
Смерть
2005
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