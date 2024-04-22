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Шуляев Андрей Анатольевич

Место рождения

Иваново, Иваново, Ивановская область

Дата рождения

1953

Дата смерти

2005

Пол

Мужской

Добавил:

ПМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1953

Отец: Шуляева Анатолий Павлович

Мать: Шуляева Нина Гаврииловна

Иваново, Иваново, Ивановская область
Смерть
2005
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