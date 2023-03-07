Обухов Федор (Федка) Андреев
Место рождениядер. что была за Отяки за Лучкой да за Ветисом, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1620
Дата смертиМежду 1671 и 1678
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Рождение
Около 1620
Отец: Обухов Андрей ?
Мать: Обухова Огрофена
дер. что была за Отяки за Лучкой да за Ветисом, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1650
Мать ребёнка: не указана
поч. Денка Булатова, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Денка Булатова, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
Между 1671 и 1678