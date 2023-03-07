Обухов Федор (Федка) Андреев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Обухов Федор (Федка) Андреев

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Место рождения

дер. что была за Отяки за Лучкой да за Ветисом, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1620

Дата смерти

Между 1671 и 1678

Пол

Мужской

Отец

Около 1580 г.р.

Мать

Около 1590 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1620

Отец: Обухов Андрей ?

Мать: Обухова Огрофена

дер. что была за Отяки за Лучкой да за Ветисом, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1650

Сын: Обухов Мартын Федоров

Мать ребёнка: не указана

поч. Денка Булатова, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Денка Булатова, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
Между 1671 и 1678
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