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Розанов Алексей Иванович

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Место рождения

Мужилово, Галичский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1919

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Розанов Иван

Мать: Розанова Епистимия

Мужилово, Галичский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Розанов Константин Алексеевич

Мать ребёнка: Розанова Ирина Григорьевна

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Розанов Михаил Алексеевич

Мать ребёнка: Розанова Ирина Григорьевна

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Розанов Владимир Алексеевич

Мать ребёнка: Розанова Ирина Григорьевна

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Розанова Ирина Григорьевна

Смерть
1919
Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
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