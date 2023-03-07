Дрожжина Зиновия Семеновна
Место рождения
Дата рождения30.10.1879
Дата смерти15.06.1954
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1879
Отец: Рюмин Семен
Мать: Неизвестно
Рождение ребёнка
1899
Сын: Дрожжин Федот Харитонович
Отец ребёнка: Дрожжин Харитон Ильич
Рождение ребёнка
05.08.1905
Отец ребёнка: Дрожжин Харитон Ильич
Сведения о дате и месте рождения с сайта "Память народа"
Рождение ребёнка
Около 1909
Отец ребёнка: Дрожжин Харитон Ильич
Рождение ребёнка
1913 или 1914
Отец ребёнка: Дрожжин Харитон Ильич
Сведения о дате и месте рождения с сайта "Память народа" и с сайта "Старообрядчество Подмосковья"
Рождение ребёнка
Около 18.10.1919
Отец ребёнка: Дрожжин Харитон Ильич
Сведения о дате и месте рождения с сайта "Память народа" и "Старообрядчество Подмосковья" (там указан 1918 г.р.).
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пелагея Харитоновна
Отец ребёнка: Дрожжин Харитон Ильич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лукерья Харитоновна
Отец ребёнка: Дрожжин Харитон Ильич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зинаида
Отец ребёнка: Дрожжин Харитон Ильич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мартынова Вера Харитоновна
Отец ребёнка: Дрожжин Харитон Ильич
Смерть
15.06.1954
Похоронена на старообрядческом кладбище дер. Запрудино