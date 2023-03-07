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Дрожжина Зиновия Семеновна

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Место рождения

Острово, Ликино-Дулёво, Московская область

Дата рождения

30.10.1879

Дата смерти

15.06.1954

Пол

Женский

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1879

Отец: Рюмин Семен

Мать: Неизвестно

Острово, Ликино-Дулёво, Московская область
Рождение ребёнка
1899

Сын: Дрожжин Федот Харитонович

Отец ребёнка: Дрожжин Харитон Ильич

Запрудино, Ликино-Дулёво, Московская область
Рождение ребёнка
05.08.1905

Сын: Дрожжин Юрий Федотович

Отец ребёнка: Дрожжин Харитон Ильич

Запрудино, Ликино-Дулёво, Московская область
Сведения о дате и месте рождения с сайта "Память народа"
Рождение ребёнка
Около 1909

Сын: Дрожжин Степан Федотович

Отец ребёнка: Дрожжин Харитон Ильич

Запрудино, Ликино-Дулёво, Московская область
Рождение ребёнка
1913 или 1914

Сын: Дрожжин Елисей Федотович

Отец ребёнка: Дрожжин Харитон Ильич

Запрудино, Ликино-Дулёво, Московская область
Сведения о дате и месте рождения с сайта "Память народа" и с сайта "Старообрядчество Подмосковья"
Рождение ребёнка
Около 18.10.1919

Сын: Дрожжин Пётр Федотович

Отец ребёнка: Дрожжин Харитон Ильич

Запрудино, Ликино-Дулёво, Московская область
Сведения о дате и месте рождения с сайта "Память народа" и "Старообрядчество Подмосковья" (там указан 1918 г.р.).
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пелагея Харитоновна

Отец ребёнка: Дрожжин Харитон Ильич

Запрудино, Ликино-Дулёво, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лукерья Харитоновна

Отец ребёнка: Дрожжин Харитон Ильич

Запрудино, Ликино-Дулёво, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зинаида

Отец ребёнка: Дрожжин Харитон Ильич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мартынова Вера Харитоновна

Отец ребёнка: Дрожжин Харитон Ильич

Смерть
15.06.1954
Запрудино, Ликино-Дулёво, Московская область
Похоронена на старообрядческом кладбище дер. Запрудино
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