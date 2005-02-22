Шевякова Татьяна Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.01.1930
Дата смерти22.02.2005
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1930
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лидия Валентиновна
Отец ребёнка: Шевяков Валентин Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шевяков Валентин Иванович
Смерть
22.02.2005
Дрезна