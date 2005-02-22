Шевякова Татьяна Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шевякова Татьяна Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.01.1930

Дата смерти

22.02.2005

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1928 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лидия Валентиновна

Отец ребёнка: Шевяков Валентин Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шевяков Валентин Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шевяков Валентин Иванович

Смерть
22.02.2005
Дрезна
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