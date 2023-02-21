Сардарян Григорий Муханович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.01.1934
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1934
Отец: Сардарян Мухан
Мать: Сардарян Варти
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Джуля Григорьевна
Мать ребёнка: Сардарян Флора
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жанна Григорьевна
Мать ребёнка: Сардарян Флора
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сардарян Флора
Смерть
Неизвестно