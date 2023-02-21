Сардарян Григорий Муханович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сардарян Григорий Муханович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.01.1934

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1934

Отец: Сардарян Мухан

Мать: Сардарян Варти

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Джуля Григорьевна

Мать ребёнка: Сардарян Флора

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жанна Григорьевна

Мать ребёнка: Сардарян Флора

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сардарян Флора

Смерть
Неизвестно
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