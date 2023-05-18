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Нилендер Роман Алексеевич

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Место рождения

Белый, Бельский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

23.03.1906

Дата смерти

16.12.1982

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1910 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1906

Отец: Нилендер Алексей

Мать: не указана

Белый, Бельский муниципальный район, Тверская область
Образование
С 1924
учился в Московском электромашиностроительном институте
Работа или профессия
С 1929 по 1937
Московском электроламповом заводе (МЭЛЗ)
в должности инженера, технического руководителя, начальника сборочного участка МЭЛЗ
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нина (Нехама Няма)

Смерть
16.12.1982
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
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