Нилендер Роман Алексеевич
Место рождения
Дата рождения23.03.1906
Дата смерти16.12.1982
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1906
Отец: Нилендер Алексей
Мать: не указана
Образование
С 1924
учился в Московском электромашиностроительном институте
Работа или профессия
С 1929 по 1937
Московском электроламповом заводе (МЭЛЗ)
в должности инженера, технического руководителя, начальника сборочного участка МЭЛЗ
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Нина (Нехама Няма)
Смерть
16.12.1982
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва