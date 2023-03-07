Дуркина (Носова) Марфа Авдеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дуркина (Носова) Марфа Авдеевна

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Место рождения

Филиппово, Усть-Цилемский муниципальный район, Республика Коми

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Носов Авдей Семенович

Мать: Носова Ксения Фёдоровна

Филиппово, Усть-Цилемский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
1931

Сын: Дуркин Анатолий Степанович

Отец ребёнка: Дуркин Степан Семенович

Рождение ребёнка
?.11.1934

Дочь: Дуркина Прасковья Степановна

Отец ребёнка: Дуркин Степан Семенович

Рождение ребёнка
22.11.1937

Дочь: Чупрова Матрена Степановна

Отец ребёнка: Дуркин Степан Семенович

Ортино, Усть-Цилемский р-н, Республика Коми
Рождение ребёнка
?.06.1940

Сын: Дуркин Кирилл Степанович

Отец ребёнка: Дуркин Степан Семенович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дуркин Степан Семенович

Смерть
Неизвестно
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