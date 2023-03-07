Дуркина (Носова) Марфа Авдеевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Носов Авдей Семенович
Мать: Носова Ксения Фёдоровна
Рождение ребёнка
1931
Сын: Дуркин Анатолий Степанович
Отец ребёнка: Дуркин Степан Семенович
Рождение ребёнка
?.11.1934
Дочь: Дуркина Прасковья Степановна
Отец ребёнка: Дуркин Степан Семенович
Рождение ребёнка
22.11.1937
Дочь: Чупрова Матрена Степановна
Отец ребёнка: Дуркин Степан Семенович
Ортино, Усть-Цилемский р-н, Республика Коми
Рождение ребёнка
?.06.1940
Отец ребёнка: Дуркин Степан Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно