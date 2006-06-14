Иванченко (Легенкина) Татьяна Федосеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванченко (Легенкина) Татьяна Федосеевна

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Место рождения

Хабаровский край Лазовский район с. Полетное/ст. Берино

Дата рождения

30.06.1928

Дата смерти

14.06.2006

Пол

Женский

Добавил:

ДР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1928

Отец: Легенкин Федосей Данилов

Мать: Легенкина Анна Власовна

Хабаровский край Лазовский район с. Полетное/ст. Берино
Бракосочетание
15.01.1953

Муж: Иванченко Дмитрий Васильевич

Смидович, Смидовичский муниципальный район, Еврейская автономная область
Рождение ребёнка
06.08.1953

Сын: Иванченко Сергей Дмитриевич

Отец ребёнка: Иванченко Дмитрий Васильевич

Смидович, Смидовичский муниципальный район, Еврейская автономная область
Рождение ребёнка
13.09.1957

Сын: Радин Анатолий Анатольевич

Отец ребёнка: Радин Анатолий Васильевич

Смидович, Смидовичский муниципальный район, Еврейская автономная область
Работа или профессия
Неизвестно
бухгалтер на заводе
Место жительства
Неизвестно
Смидович, Смидовичский муниципальный район, Еврейская автономная область
Смерть
14.06.2006
Смидович, Смидовичский муниципальный район, Еврейская автономная область
Причина смерти: ИБС: стенокардия напряжения III ФКП
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