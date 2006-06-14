Иванченко (Легенкина) Татьяна Федосеевна
Место рожденияХабаровский край Лазовский район с. Полетное/ст. Берино
Дата рождения30.06.1928
Дата смерти14.06.2006
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1928
Отец: Легенкин Федосей Данилов
Мать: Легенкина Анна Власовна
Хабаровский край Лазовский район с. Полетное/ст. Берино
Бракосочетание
15.01.1953
Рождение ребёнка
06.08.1953
Сын: Иванченко Сергей Дмитриевич
Отец ребёнка: Иванченко Дмитрий Васильевич
Рождение ребёнка
13.09.1957
Сын: Радин Анатолий Анатольевич
Отец ребёнка: Радин Анатолий Васильевич
Работа или профессия
Неизвестно
бухгалтер на заводе
Место жительства
Неизвестно
Смерть
14.06.2006
Причина смерти: ИБС: стенокардия напряжения III ФКП