Мерзлякова Галина Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМерзлякова Галина Фёдоровна

Мерзлякова Галина Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.05.1963

Пол

Женский

Отец

1937 г.р.

Мать

1938 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1963

Отец: Степанов Федор Фомич

Мать: Степанова Вера

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close