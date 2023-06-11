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Барков Иоанн Филиппович

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Место рождения

Место рождения: Орловская губ., Елецкий уезд, Тербунская вол.

Дата рождения

1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: Барков Филипп Елисеевич

Мать: не указана

Место рождения: Орловская губ., Елецкий уезд, Тербунская вол.
Бракосочетание
05.11.1858

Жена: Баркова Анна Симеоновна

Рождение ребёнка
08.06.1862

Сын: Барков Ефрем Иоаннович

Мать ребёнка: Баркова Анна Симеоновна

Место рождения: Орловская губ., Елецкий уезд, Тербунская вол.
Рождение ребёнка
27.01.1864

Дочь: Баркова Анна Иоановна

Мать ребёнка: Баркова Анна Симеоновна

Место рождения: Орловская губ., Елецкий уезд, Тербунская вол., село Тербуны, однодворцы
Рождение ребёнка
31.03.1867

Сын: Барков Родион Иоанович

Мать ребёнка: Баркова Анна Симеоновна

Место рождения: Орловская губ., Елецкий уезд, Тербунская вол.
Рождение ребёнка
17.02.1872

Сын: Барков Лев Иоанович

Мать ребёнка: не указана

Место рождения: Орловская губ., Елецкий уезд, Тербунская вол.
Смерть
Неизвестно