Барков Иоанн Филиппович
Место рожденияМесто рождения: Орловская губ., Елецкий уезд, Тербунская вол.
Дата рождения1840
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: Барков Филипп Елисеевич
Мать: не указана
Место рождения: Орловская губ., Елецкий уезд, Тербунская вол.
Бракосочетание
05.11.1858
Жена: Баркова Анна Симеоновна
Рождение ребёнка
08.06.1862
Мать ребёнка: Баркова Анна Симеоновна
Место рождения: Орловская губ., Елецкий уезд, Тербунская вол.
Рождение ребёнка
27.01.1864
Дочь: Баркова Анна Иоановна
Мать ребёнка: Баркова Анна Симеоновна
Место рождения: Орловская губ., Елецкий уезд, Тербунская вол., село Тербуны, однодворцы
Рождение ребёнка
31.03.1867
Мать ребёнка: Баркова Анна Симеоновна
Место рождения: Орловская губ., Елецкий уезд, Тербунская вол.
Рождение ребёнка
17.02.1872
Сын: Барков Лев Иоанович
Мать ребёнка: не указана
Место рождения: Орловская губ., Елецкий уезд, Тербунская вол.
Смерть
Неизвестно