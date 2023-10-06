Жиркова Мария Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шнайдер Егор Егорович
Мать: Шнайдер Анна Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Жирков Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жирков Александр Михайлович
Отец ребёнка: Жирков Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Жирков Михаил
Смерть
Неизвестно