Жиркова Мария Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жиркова Мария Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шнайдер Егор Егорович

Мать: Шнайдер Анна Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жирков Юрий Михайлович

Отец ребёнка: Жирков Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жирков Александр Михайлович

Отец ребёнка: Жирков Михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жирков Михаил

Смерть
Неизвестно
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