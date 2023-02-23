?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Ефремова Мария Гурковская
Отец ребёнка: Гурковский Семен
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гурковский Михаил Семенович
Отец ребёнка: Гурковский Семен
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гурковский Григорий Семенович
Отец ребёнка: Гурковский Семен