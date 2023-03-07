Навалихин Трофим Тимофеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Навалихин Трофим Тимофеев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1595

Дата смерти

После 1629

Пол

Мужской

Отец

Около 1570 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1595

Отец: Навалихин Тимофей (Тимошка) (?)

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1615

Сын: Навалихин Яков (Якунка) Трофимов

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. Никитинская, Курюковская тож, Никулицкий погост, Волковский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1629
дер. Никитинская, Курюковская тож, Никулицкий погост, Волковский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
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