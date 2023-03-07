Навалихин Трофим Тимофеев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1595
Дата смертиПосле 1629
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1595
Отец: Навалихин Тимофей (Тимошка) (?)
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1615
Сын: Навалихин Яков (Якунка) Трофимов
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. Никитинская, Курюковская тож, Никулицкий погост, Волковский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1629
дер. Никитинская, Курюковская тож, Никулицкий погост, Волковский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя