Савина (Садовская) Надежда Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1899
Дата смерти1969
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: Садовский Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Агишева (Савина) Зинаида Агафоновна
Отец ребёнка: Савин Агафон Иванович
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Рождение ребёнка
24.05.1919
Дочь: Сергеева (Савина) Анна Агафоновна
Отец ребёнка: Савин Агафон Иванович
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Михайлова (Савина) Софья Агафоновна
Отец ребёнка: Савин Агафон Иванович
Рождение ребёнка
1926
Дочь: (Савина) Нина Агафоновна
Отец ребёнка: Савин Агафон Иванович
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Лысенко (Савина) Любовь Агафоновна
Отец ребёнка: Савин Агафон Иванович
Рождение ребёнка
1929
Сын: Савин Александр Агафонович
Отец ребёнка: Савин Агафон Иванович
Смерть
1969