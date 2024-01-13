Савина (Садовская) Надежда Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савина (Садовская) Надежда Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1899

Дата смерти

1969

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: Садовский Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Агишева (Савина) Зинаида Агафоновна

Отец ребёнка: Савин Агафон Иванович

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Рождение ребёнка
24.05.1919

Дочь: Сергеева (Савина) Анна Агафоновна

Отец ребёнка: Савин Агафон Иванович

Рождение ребёнка
1923

Дочь: Михайлова (Савина) Софья Агафоновна

Отец ребёнка: Савин Агафон Иванович

Рождение ребёнка
1926

Дочь: (Савина) Нина Агафоновна

Отец ребёнка: Савин Агафон Иванович

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Лысенко (Савина) Любовь Агафоновна

Отец ребёнка: Савин Агафон Иванович

Рождение ребёнка
1929

Сын: Савин Александр Агафонович

Отец ребёнка: Савин Агафон Иванович

Смерть
1969

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