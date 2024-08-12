Тульчинский Григорий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.02.1984
Сын: Тульчинский Дани
Мать ребёнка: Тульчинская (Гильман) Алла Михайловна
Рождение ребёнка
31.10.1990
Дочь: Тульчинская-Чёрная Алёна
Мать ребёнка: Тульчинская (Гильман) Алла Михайловна