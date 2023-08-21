Турлакова Оксана Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТурлакова Оксана Викторовна

Турлакова Оксана Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.12.1987

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1967 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1987

Отец: не указан

Мать: Призенцова Любовь Владимировна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close