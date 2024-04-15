Белокур Дмитрий Васильевич
Место рождения
Дата рождения30.10.1910 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
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Мать
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ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1910 ст.
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
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Крещение
31.10.1910 ст.
Рождество-Богородичная церковь
Смерть
Неизвестно