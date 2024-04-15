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Белокур Дмитрий Васильевич

Место рождения

Николаевка, Сумська область

Дата рождения

30.10.1910 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1910 ст.

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Николаевка, Сумська область
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Крещение
31.10.1910 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Смерть
Неизвестно
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