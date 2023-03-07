Семенова Евдокия Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСеменова Евдокия Иванова

Семенова Евдокия Иванова

avatar

Место рождения

дер. Пилямор, Буинская волость, Уржумский уезд, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1727

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1721 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1727

Отец: не указан

Мать: не указана

дер. Пилямор, Буинская волость, Уржумский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1750

Сын: Семенов Игнатий Кондратьев

Отец ребёнка: Семенов Кондратий Иванов

Сорвижской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1761

Дочь: Анна Кондратьева

Отец ребёнка: Семенов Кондратий Иванов

Сорвижской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семенов Кондратий Иванов

Работа или профессия
Неизвестно
ясашная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Сорвижской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1762
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close