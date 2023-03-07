Семенова Евдокия Иванова
Место рождениядер. Пилямор, Буинская волость, Уржумский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1727
Дата смертиПосле 1762
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1727
Отец: не указан
Мать: не указана
дер. Пилямор, Буинская волость, Уржумский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1750
Сын: Семенов Игнатий Кондратьев
Отец ребёнка: Семенов Кондратий Иванов
Рождение ребёнка
Около 1761
Дочь: Анна Кондратьева
Отец ребёнка: Семенов Кондратий Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ясашная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1762