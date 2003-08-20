Минкина Анастасия Леонидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМинкина Анастасия Леонидовна

Минкина Анастасия Леонидовна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.08.2003

Пол

Женский

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.2003

Отец: Минкин Леонид Николаевич

Мать: Минкина Светлана Анатольевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close