Богородицкий Степан (Стефан) Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1821 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1821 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1845
Сын: Богородицкий Александр Степанович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
11.08.1848 ст.
Дочь: Мария Степановна
Мать ребёнка: Пелагея Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелагея Петровна
Работа или профессия
Неизвестно
Приходской священник
Смерть
Неизвестно