Богородицкий Степан (Стефан) Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богородицкий Степан (Стефан) Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1821 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1821 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1845

Сын: Богородицкий Александр Степанович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
11.08.1848 ст.

Дочь: Мария Степановна

Мать ребёнка: Пелагея Петровна

Сосновка, Мордовский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагея Петровна

Работа или профессия
Неизвестно
Сосновка, Мордовский муниципальный район, Тамбовская область
Приходской священник
Смерть
Неизвестно
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