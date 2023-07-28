(Агафонова) Авдотья Ивановна
Место рождения
Дата рождения07.04.1802 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1802 ст.
Отец: Иван Агафонович
Мать: Василиса Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1829
Сын: Мякотин Андрей Тимофеевич
Отец ребёнка: Мякотин Тимофей Михайлович
Рождение ребёнка
06.07.1832 ст.
Дочь: Афимия Тимофеевна
Отец ребёнка: Мякотин Тимофей Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно