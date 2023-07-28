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(Агафонова) Авдотья Ивановна

Место рождения

Тюшевка, Липецкий муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

07.04.1802 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1802 ст.

Отец: Иван Агафонович

Мать: Василиса Михайловна

Тюшевка, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1829

Сын: Мякотин Андрей Тимофеевич

Отец ребёнка: Мякотин Тимофей Михайлович

Тюшевка, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
06.07.1832 ст.

Дочь: Афимия Тимофеевна

Отец ребёнка: Мякотин Тимофей Михайлович

Тюшевка, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мякотин Тимофей Михайлович

Работа или профессия
Неизвестно
крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Тюшевка, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно