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Хамматова Рита Римовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.05.1986

Пол

Женский

Добавил:

ИЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1986

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чухломин Игорь

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чухломин Игорь

Рождение ребёнка
06.03.2010

Дочь: Чухломина Мирослава Игоревна

Отец ребёнка: Чухломин Игорь

Рождение ребёнка
03.03.2015

Дочь: Чухломина Виктория Игоревна

Отец ребёнка: Чухломин Игорь

Рождение ребёнка
03.10.2019

Дочь: Чухломина Валерия Игоревна

Отец ребёнка: Чухломин Игорь

Рождение ребёнка
03.10.2019

Дочь: Чухломина Кристина Игоревна

Отец ребёнка: Чухломин Игорь

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