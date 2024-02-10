Хамматова Рита Римовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.05.1986
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1986
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чухломин Игорь
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чухломин Игорь
Рождение ребёнка
06.03.2010
Дочь: Чухломина Мирослава Игоревна
Отец ребёнка: Чухломин Игорь
Рождение ребёнка
03.03.2015
Дочь: Чухломина Виктория Игоревна
Отец ребёнка: Чухломин Игорь
Рождение ребёнка
03.10.2019
Дочь: Чухломина Валерия Игоревна
Отец ребёнка: Чухломин Игорь
Рождение ребёнка
03.10.2019
Дочь: Чухломина Кристина Игоревна
Отец ребёнка: Чухломин Игорь