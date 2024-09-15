Савинкова Варвара Григорьевна Около 1799 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Савинкова Варвара Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1799 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1803 г.р.

Дети

Добавил:

ТП
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1799 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

по данным Исповедных за 1842 г. Возраст 43 г. по с. Грязновка
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савинков Кирилл Лукич

Рождение ребёнка
Около 1822

Сын: Савинков Иван Кириллович (Константинович)

Отец ребёнка: Савинков Кирилл Лукич

Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Возраст 20 лет указан в ИСповедных за 1842г. по с. Грязновка
Смерть
Неизвестно

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