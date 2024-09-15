Савинкова Варвара Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1799 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1799 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
по данным Исповедных за 1842 г. Возраст 43 г. по с. Грязновка
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1822
Сын: Савинков Иван Кириллович (Константинович)
Отец ребёнка: Савинков Кирилл Лукич
Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Возраст 20 лет указан в ИСповедных за 1842г. по с. Грязновка
Смерть
Неизвестно