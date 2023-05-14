Станев Николай Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Станев Николай Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Станев Николай Михайлович

Мать: Станева Мария Константиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Стоянова Валентина Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Станева Ирина Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Станев Григорий Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Николова Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: не указана

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