Настасья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Настасья Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1818 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пыжев Иван Иванович

Рождение ребёнка
1846

Сын: Пыжев Петр Иванович

Отец ребёнка: Пыжев Иван Иванович

Рождение ребёнка
1850

Сын: Пыжев Михаил Иванович

Отец ребёнка: Пыжев Иван Иванович

Рождение ребёнка
1857

Дочь: (Пыжева) Ирина Ивановна

Отец ребёнка: Пыжев Иван Иванович

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