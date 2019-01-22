Ландау Лев Давидович
Место рожденияБаку, Азербайджан
Дата рождения22.01.1908
Дата смерти01.04.1968
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1908
Отец: не указан
Мать: не указана
Баку, Азербайджан
Место жительства
С 1924 по 1929
Место жительства
С 1929 по 1930
Копенгаген, Дания
Место жительства
С 1931 по 1932
Место жительства
С 1932 по 1939
Харьков, Украина
Место жительства
С 1939
Место жительства
С 1941 по 1943
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1943
Смерть
01.04.1968