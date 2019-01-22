Ландау Лев Давидович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ландау Лев Давидович

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Место рождения

Баку, Азербайджан

Дата рождения

22.01.1908

Дата смерти

01.04.1968

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Баку, Азербайджан
Место жительства
С 1924 по 1929
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1929 по 1930
Копенгаген, Дания
Место жительства
С 1931 по 1932
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1932 по 1939
Харьков, Украина
Место жительства
С 1939
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1941 по 1943
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1943
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
01.04.1968
Москва, город федерального значения Москва
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