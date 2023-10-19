Савелов Гавриил Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савелов Гавриил Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1655

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Савелов Василий Софронович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1655
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