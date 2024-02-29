Морозов Александр
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.10.1936
Дата смерти21.09.1987
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1936
Отец: Морозов Дмитрий
Мать: Морозова Анастасия
Рождение ребёнка
19.?.1958
Сын: Морозов Владимир
Мать ребёнка: Морозова Дина
Солгон, Россия
Рождение ребёнка
22.10.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Морозова Дина
с.Солгон
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Морозова Дина
с.Солгон
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Морозова Дина
Смерть
21.09.1987
с.Солгон
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
с.Солгон