Морозов Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морозов Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.10.1936

Дата смерти

21.09.1987

Пол

Мужской

Отец

1909 г.р.

Мать

1908 г.р.

Жена

1936 г.р.

Дети

1958 г.р.
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Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1936

Отец: Морозов Дмитрий

Мать: Морозова Анастасия

Рождение ребёнка
19.?.1958

Сын: Морозов Владимир

Мать ребёнка: Морозова Дина

Солгон, Россия
Рождение ребёнка
22.10.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Морозова Дина

с.Солгон
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Морозова Дина

с.Солгон
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Морозова Дина

Смерть
21.09.1987
с.Солгон
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
с.Солгон
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