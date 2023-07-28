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Быков Василий Фёдорович

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Место рождения

Приселье, Ярцевский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

14.01.1913

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

SF
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Приселье, Ярцевский муниципальный район, Смоленская область
Призыв на военную службу
?.10.1935
Москва, город федерального значения Москва
Военная награда
19.09.1944
Орден Красной Звезды
Демобилизация
21.05.1946
Военная награда
06.04.1985
Орден Отечественной войны I степени
Смерть
Неизвестно