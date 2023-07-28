Быков Василий Фёдорович
Место рождения
Дата рождения14.01.1913
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1913
Отец: не указан
Мать: не указана
Призыв на военную службу
?.10.1935
Москва, город федерального значения Москва
Военная награда
19.09.1944
Орден Красной Звезды
Демобилизация
21.05.1946
Военная награда
06.04.1985
Орден Отечественной войны I степени
Смерть
Неизвестно