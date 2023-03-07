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Хлебников Александр Фёдорович

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Место рождения

Елец, город Елец, Липецкая область

Дата рождения

Около 1934

Дата смерти

Около 1997

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1934

Отец: Хлебников Фёдор Александрович

Мать: Хлебникова Евгения Михайловна

Елец, город Елец, Липецкая область
Рождение ребёнка
17.07.1956

Дочь: Попова Марина Александровна

Мать ребёнка: Хлебникова Раиса Сергеевна

Полевской, Полевской, Свердловская область
Рождение ребёнка
04.08.1975

Сын: Хлебников Игорь Александрович

Мать ребёнка: Хлебникова Галина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хлебникова Раиса Сергеевна

Смерть
Около 1997
Кривой Рог, Дніпропетровська область
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