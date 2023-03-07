Хлебников Александр Фёдорович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1934
Дата смертиОколо 1997
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1934
Рождение ребёнка
17.07.1956
Дочь: Попова Марина Александровна
Мать ребёнка: Хлебникова Раиса Сергеевна
Полевской, Полевской, Свердловская область
Рождение ребёнка
04.08.1975
Сын: Хлебников Игорь Александрович
Мать ребёнка: Хлебникова Галина
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1997
Кривой Рог, Дніпропетровська область