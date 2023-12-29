Философова (Бревцова) Прасковья Никитина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1767
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Философов Василий Алексеев
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
05.11.1783
Рождение ребёнка
14.09.1785
Сын: Философов Григорий Васильев
Отец ребёнка: Философов Василий Алексеев
Рождение ребёнка
02.04.1786
Отец ребёнка: Философов Василий Алексеев
Рождение ребёнка
16.10.1790
Сын: Философов Андрей Васильев
Отец ребёнка: Философов Василий Алексеев
Рождение ребёнка
1791
Сын: Философов Алексей Васильев
Отец ребёнка: Философов Василий Алексеев
Рождение ребёнка
25.10.1795
Сын: Философов Степан Васильев
Отец ребёнка: Философов Василий Алексеев