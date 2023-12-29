Философова (Бревцова) Прасковья Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Философова (Бревцова) Прасковья Никитина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1767

Пол

Женский

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Философов Иван Васильев

Отец ребёнка: Философов Василий Алексеев

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
05.11.1783

Муж: Философов Василий Алексеев

Рождение ребёнка
14.09.1785

Сын: Философов Григорий Васильев

Отец ребёнка: Философов Василий Алексеев

Рождение ребёнка
02.04.1786

Сын: Философов Федор Васильев

Отец ребёнка: Философов Василий Алексеев

Рождение ребёнка
16.10.1790

Сын: Философов Андрей Васильев

Отец ребёнка: Философов Василий Алексеев

Рождение ребёнка
1791

Сын: Философов Алексей Васильев

Отец ребёнка: Философов Василий Алексеев

Рождение ребёнка
25.10.1795

Сын: Философов Степан Васильев

Отец ребёнка: Философов Василий Алексеев

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